Токеноміка Mercurial (MER) Дізнайтеся ключову інформацію про Mercurial (MER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mercurial (MER) Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives

Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases. Офіційний вебсайт: https://www.mercurial.finance/ Купити MER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mercurial (MER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mercurial (MER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 85,33K $ 85,33K $ 85,33K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 563,02M $ 563,02M $ 563,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 151,56K $ 151,56K $ 151,56K Історичний максимум: $ 1,9 $ 1,9 $ 1,9 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015156 $ 0,00015156 $ 0,00015156 Дізнайтеся більше про ціну Mercurial (MER)

Токеноміка Mercurial (MER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mercurial (MER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MER, досліджуйте ціну токена MER в реальному часі!

Прогноз ціни MER Хочете знати, куди рухається MER? Наша сторінка прогнозу ціни MER поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MER зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!