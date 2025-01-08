Сьогоднішня ціна Mercurial (MER)

Поточна ціна Mercurial (MER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 136.55K USD. Ціна MER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mercurial:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.14 USD

- зміна ціни Mercurial протягом дня — -0.17%

- циркуляційна пропозиція – 563.02M USD

Отримуйте оновлення цін MER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MER.