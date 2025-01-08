Ціна Mercurial (MER)
Поточна ціна Mercurial (MER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 136.55K USD. Ціна MER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mercurial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.14 USD
- зміна ціни Mercurial протягом дня — -0.17%
- циркуляційна пропозиція – 563.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mercurial до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mercurial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mercurial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mercurial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.17%
|30 днів
|$ 0
|+50.39%
|60 днів
|$ 0
|+62.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mercurial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-0.17%
-21.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: - Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives - Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases.
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