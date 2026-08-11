Сьогоднішня ціна Merck xStock

Поточна ціна Merck xStock (MRKX) сьогодні становить $ 131,64, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MRKX до USD становить $ 131,64 за MRKX.

Merck xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 261 213, з циркуляційною пропозицією у 1,98K MRKX. Протягом останніх 24 годин MRKX торгувався між $ 131,11 (мінімум) та $ 131,66 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 133,43, тоді як історичний мінімум — $ 94,56.

У короткостроковій динаміці MRKX змінився на +0,35% за останню годину та на +1,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,33K.

Ринкова інформація щодо Merck xStock (MRKX)

Ринкова капіталізація $ 261,21K$ 261,21K $ 261,21K Обсяг (за 24 год) $ 1,33K$ 1,33K $ 1,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 118,43M$ 118,43M $ 118,43M Циркуляційне постачання 1,98K 1,98K 1,98K Загальна пропозиція 899 646,1307522967 899 646,1307522967 899 646,1307522967

Поточна ринкова капіталізація Merck xStock — $ 261,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,33K. Циркуляційна пропозиція MRKX — 1,98K, зі загальною пропозицією 899646.1307522967. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118,43M.