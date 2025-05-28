Сьогоднішня ціна MerchMinter (MRCHR)

Поточна ціна MerchMinter (MRCHR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 386,25K USD. Ціна MRCHR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MerchMinter:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MerchMinter протягом дня — -1,56%

- циркуляційна пропозиція – 840,00M USD

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