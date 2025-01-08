Ціна MerchDAO (MRCH)
Поточна ціна MerchDAO (MRCH) сьогодні становить 0.00435928 USD з ринковою капіталізацією $ 19.96K USD. Ціна MRCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MerchDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41K USD
- зміна ціни MerchDAO протягом дня — -18.71%
- циркуляційна пропозиція – 4.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MerchDAO до USD становила $ -0.001003387751194524.
За останні 30 днів зміна ціни MerchDAO до USD становила $ -0.0010039099.
За останні 60 днів зміна ціни MerchDAO до USD становила $ -0.0006226664.
За останні 90 днів зміна ціни MerchDAO до USD становила $ -0.000233043441381621.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001003387751194524
|-18.71%
|30 днів
|$ -0.0010039099
|-23.02%
|60 днів
|$ -0.0006226664
|-14.28%
|90 днів
|$ -0.000233043441381621
|-5.07%
Останній аналіз цін MerchDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-18.71%
-14.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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