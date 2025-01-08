Сьогоднішня ціна MerchDAO (MRCH)

Поточна ціна MerchDAO (MRCH) сьогодні становить 0.00435928 USD з ринковою капіталізацією $ 19.96K USD. Ціна MRCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MerchDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41K USD

- зміна ціни MerchDAO протягом дня — -18.71%

- циркуляційна пропозиція – 4.57M USD

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