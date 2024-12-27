Ціна Merchant (MTO)
Поточна ціна Merchant (MTO) сьогодні становить 0.051809 USD з ринковою капіталізацією $ 3.07M USD. Ціна MTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Merchant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 408.13 USD
- зміна ціни Merchant протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 59.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Merchant до USD становила $ +0.00047345.
За останні 30 днів зміна ціни Merchant до USD становила $ -0.0001910301.
За останні 60 днів зміна ціни Merchant до USD становила $ +0.0119904262.
За останні 90 днів зміна ціни Merchant до USD становила $ +0.00388894709204155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00047345
|+0.92%
|30 днів
|$ -0.0001910301
|-0.36%
|60 днів
|$ +0.0119904262
|+23.14%
|90 днів
|$ +0.00388894709204155
|+8.12%
Останній аналіз цін Merchant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
+0.92%
+7.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments.
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