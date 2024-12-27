Сьогоднішня ціна Merchant (MTO)

Поточна ціна Merchant (MTO) сьогодні становить 0.051809 USD з ринковою капіталізацією $ 3.07M USD. Ціна MTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Merchant:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 408.13 USD

- зміна ціни Merchant протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 59.18M USD

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