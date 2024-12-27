Сьогоднішня ціна MeowSpace (MSPC)

Поточна ціна MeowSpace (MSPC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 87.29K USD. Ціна MSPC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MeowSpace:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 887.22 USD

- зміна ціни MeowSpace протягом дня — -5.72%

- циркуляційна пропозиція – 967.97M USD

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