Яка зараз ціна MEOWOOD?

MEOWOOD торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 11.57% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як MEOWOOD порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 11.57% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо MEOWOOD перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як MEOWOOD виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Cat-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

У сегменті Meme,Cat-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme MEOWOOD демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація MEOWOOD?

Ринкова капіталізація ₴1272961.92018759680000 розташовує MEOWOOD на #8002 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують MEOWOOD?

MEOWOOD згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку MEOWOOD?

З 1000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.