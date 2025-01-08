Сьогоднішня ціна Meowka Neko (MEOWKA)

Поточна ціна Meowka Neko (MEOWKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.28K USD. Ціна MEOWKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meowka Neko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.45 USD

- зміна ціни Meowka Neko протягом дня — -1.72%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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