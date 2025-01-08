Ціна Meowka Neko (MEOWKA)
Поточна ціна Meowka Neko (MEOWKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.28K USD. Ціна MEOWKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meowka Neko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.45 USD
- зміна ціни Meowka Neko протягом дня — -1.72%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meowka Neko до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meowka Neko до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meowka Neko до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meowka Neko до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.72%
|30 днів
|$ 0
|-22.63%
|60 днів
|$ 0
|+28.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meowka Neko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
-1.72%
-0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meowka Neko is a cryptocurrency project that revolves around the concept of meme coins. It aims to bring fun and entertainment to the crypto space with its unique theme centered around cute and playful neko (cat) characters. Meowka Neko offers a vibrant and engaging community where users can participate in various activities and events related to the project. As a meme coin, Meowka Neko embraces the lighthearted nature of the crypto world while also providing opportunities for users to earn and trade the token. It combines the excitement of meme culture with the potential for financial growth within the crypto market.
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