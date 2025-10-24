Інформація щодо ціни MeowIstanbul (MEOW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,36% Зміна ціни (1 дн.) +3,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,13%

Актуальна ціна MeowIstanbul (MEOW) становить --. За останні 24 години MEOW торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEOW становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEOW змінився на -0,36% за останню годину, +3,00% за 24 години та на -4,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MeowIstanbul (MEOW)

Ринкова капіталізація $ 73,06K$ 73,06K $ 73,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119,28K$ 119,28K $ 119,28K Циркуляційне постачання 20,82B 20,82B 20,82B Загальна пропозиція 33 997 387 058,433 33 997 387 058,433 33 997 387 058,433

Поточна ринкова капіталізація MeowIstanbul — $ 73,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEOW — 20,82B, зі загальною пропозицією 33997387058.433. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,28K.