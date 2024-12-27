Ціна Meowcoin (MEWC)
Поточна ціна Meowcoin (MEWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна MEWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meowcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.06K USD
- зміна ціни Meowcoin протягом дня — +5.00%
- циркуляційна пропозиція – 6.04B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meowcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meowcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meowcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meowcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.00%
|30 днів
|$ 0
|+162.89%
|60 днів
|$ 0
|+368.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meowcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.48%
+5.00%
+31.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters.
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