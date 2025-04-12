Сьогоднішня ціна MEOW (MEOW)

Поточна ціна MEOW (MEOW) сьогодні становить 0.00135427 USD з ринковою капіталізацією $ 121.28M USD. Ціна MEOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MEOW:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MEOW протягом дня — +9.74%

- циркуляційна пропозиція – 90.00B USD

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