Ціна Menzy (MNZ)
Поточна ціна Menzy (MNZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Menzy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.46 USD
- зміна ціни Menzy протягом дня — +6.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Menzy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Menzy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Menzy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Menzy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.79%
|30 днів
|$ 0
|-6.87%
|60 днів
|$ 0
|-24.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Menzy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.72%
+6.79%
+15.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Menzy is introducing a unique Move2Earn body movement count system for earning passive income in the form of MNZ Tokens. A lot of current Move2earn systems are step counts only but with Menzy we have developed a unique algorithmic system that detects any sort of activity or sport happening with the help of your mobile camera or acamera enabled device. Our system visually detects the activity being performed. Furthermore our software has the ability to identify the pose of an individual and the Menzy platform rewards the user for performing successful movements.
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