Сьогоднішня ціна Mento Swiss Franc

Поточна ціна Mento Swiss Franc (CHFM) сьогодні становить $ 1,22, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHFM до USD становить $ 1,22 за CHFM.

Mento Swiss Franc наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 86 231, з циркуляційною пропозицією у 70,86K CHFM. Протягом останніх 24 годин CHFM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,38, тоді як історичний мінімум — $ 0,587826.

У короткостроковій динаміці CHFM змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 707,67.

Ринкова інформація щодо Mento Swiss Franc (CHFM)

Ринкова капіталізація $ 86,23K$ 86,23K $ 86,23K Обсяг (за 24 год) $ 707,67$ 707,67 $ 707,67 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86,23K$ 86,23K $ 86,23K Циркуляційне постачання 70,86K 70,86K 70,86K Загальна пропозиція 70 857,1143675043 70 857,1143675043 70 857,1143675043

Поточна ринкова капіталізація Mento Swiss Franc — $ 86,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 707,67. Циркуляційна пропозиція CHFM — 70,86K, зі загальною пропозицією 70857.1143675043. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,23K.