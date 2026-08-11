Сьогоднішня ціна Mento South African Rand

Поточна ціна Mento South African Rand (ZARM) сьогодні становить $ 0,06137, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZARM до USD становить $ 0,06137 за ZARM.

Mento South African Rand наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49 985, з циркуляційною пропозицією у 814,49K ZARM. Протягом останніх 24 годин ZARM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,123526, тоді як історичний мінімум — $ 0,02702969.

У короткостроковій динаміці ZARM змінився на -- за останню годину та на +1,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,45.

Ринкова інформація щодо Mento South African Rand (ZARM)

Ринкова капіталізація $ 49,99K$ 49,99K $ 49,99K Обсяг (за 24 год) $ 2,45$ 2,45 $ 2,45 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,99K$ 49,99K $ 49,99K Циркуляційне постачання 814,49K 814,49K 814,49K Загальна пропозиція 814 488,263125136 814 488,263125136 814 488,263125136

Поточна ринкова капіталізація Mento South African Rand — $ 49,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,45. Циркуляційна пропозиція ZARM — 814,49K, зі загальною пропозицією 814488.263125136. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,99K.