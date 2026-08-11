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Поточна ціна Mento Philippine Peso сьогодні становить 0.01636885 USD. Ринкова капіталізація PHPM становить 26,144 USD. Відстежуйте оновлення цін PHPM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Mento Philippine Peso сьогодні становить 0.01636885 USD. Ринкова капіталізація PHPM становить 26,144 USD. Відстежуйте оновлення цін PHPM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PHPM

Інформація про ціну PHPM

Що таке PHPM

Офіційний вебсайт PHPM

Токеноміка PHPM

Прогноз ціни PHPM

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Ціна Mento Philippine Peso (PHPM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PHPM до USD:

$0.01637115
$0.01637115$0.01637115
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Mento Philippine Peso (PHPM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:35:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Mento Philippine Peso

Поточна ціна Mento Philippine Peso (PHPM) сьогодні становить $ 0.01636885, зі зміною 0.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PHPM до USD становить $ 0.01636885 за PHPM.

Mento Philippine Peso наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26,144, з циркуляційною пропозицією у 1.60M PHPM. Протягом останніх 24 годин PHPM торгувався між $ 0.01636792 (мінімум) та $ 0.01642948 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02810175, тоді як історичний мінімум — $ 0.00810846.

У короткостроковій динаміці PHPM змінився на -0.00% за останню годину та на -0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53.77.

Ринкова інформація щодо Mento Philippine Peso (PHPM)

$ 26.14K
$ 26.14K$ 26.14K

$ 53.77
$ 53.77$ 53.77

$ 26.14K
$ 26.14K$ 26.14K

1.60M
1.60M 1.60M

1,597,204.546568559
1,597,204.546568559 1,597,204.546568559

Поточна ринкова капіталізація Mento Philippine Peso — $ 26.14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53.77. Циркуляційна пропозиція PHPM — 1.60M, зі загальною пропозицією 1597204.546568559. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26.14K.

Історія ціни Mento Philippine Peso у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.01636792
$ 0.01636792$ 0.01636792
Мін. за 24 год
$ 0.01642948
$ 0.01642948$ 0.01642948
Макс. за 24 год

$ 0.01636792
$ 0.01636792$ 0.01636792

$ 0.01642948
$ 0.01642948$ 0.01642948

$ 0.02810175
$ 0.02810175$ 0.02810175

$ 0.00810846
$ 0.00810846$ 0.00810846

-0.00%

-0.35%

-0.00%

-0.00%

Історія ціни Mento Philippine Peso (PHPM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mento Philippine Peso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mento Philippine Peso до USD становила $ +0.0001169456.
За останні 60 днів зміна ціни Mento Philippine Peso до USD становила $ -0.0001048965.
За останні 90 днів зміна ціни Mento Philippine Peso до USD становила $ -0.000000511404522952.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.35%
30 днів$ +0.0001169456+0.71%
60 днів$ -0.0001048965-0.64%
90 днів$ -0.000000511404522952-0.00%

Прогноз ціни Mento Philippine Peso

Прогноз ціни Mento Philippine Peso (PHPM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PHPM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Mento Philippine Peso (PHPM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Mento Philippine Peso потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Mento Philippine Peso у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PHPM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Mento Philippine Peso.

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Ресурс Mento Philippine Peso (PHPM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Algorithmic StablecoinCelo EcosystemCrypto-backed Stablecoin

Про Mento Philippine Peso

Яка зараз ціна Mento Philippine Peso?

Торгуючи за ₴0.7215000944343055360000, Mento Philippine Peso продемонстрував зміну ціни на рівні -0.35% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку PHPM?

Поставки грають важливу роль: з обігу 1597204.546568559 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Mento Philippine Peso?

Його ринкова капіталізація становить ₴1152365.52774877184000, що займає #8243 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

PHPM зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0.7214591022395072512000 і ₴0.7241725210693808128000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Mento Philippine Peso вписується у категорію Stablecoins,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin?

Як токен Stablecoins,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin, PHPM конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Mento Philippine Peso

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:35:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mento Philippine Peso (PHPM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$1.4351$1.4351

+24.73%

DAPPOS

DAPPOS

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$0.43520
$0.43520$0.43520

+13.96%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00669
$0.00669$0.00669

+11.68%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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