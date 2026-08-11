Сьогоднішня ціна Mento Philippine Peso

Поточна ціна Mento Philippine Peso (PHPM) сьогодні становить $ 0.01636885, зі зміною 0.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PHPM до USD становить $ 0.01636885 за PHPM.

Mento Philippine Peso наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26,144, з циркуляційною пропозицією у 1.60M PHPM. Протягом останніх 24 годин PHPM торгувався між $ 0.01636792 (мінімум) та $ 0.01642948 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02810175, тоді як історичний мінімум — $ 0.00810846.

У короткостроковій динаміці PHPM змінився на -0.00% за останню годину та на -0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53.77.

Ринкова інформація щодо Mento Philippine Peso (PHPM)

Ринкова капіталізація $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K Обсяг (за 24 год) $ 53.77$ 53.77 $ 53.77 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K Циркуляційне постачання 1.60M 1.60M 1.60M Загальна пропозиція 1,597,204.546568559 1,597,204.546568559 1,597,204.546568559

Поточна ринкова капіталізація Mento Philippine Peso — $ 26.14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53.77. Циркуляційна пропозиція PHPM — 1.60M, зі загальною пропозицією 1597204.546568559. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26.14K.