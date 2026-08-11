Яка зараз ціна Mento Nigerian Naira?

Живуча ціна Mento Nigerian Naira (NGNM) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Mento Nigerian Naira позиціонується на ринку?

Наразі Mento Nigerian Naira займає #6791 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴2494749.71332056064000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу NGNM?

Обсяг токенів у обігу NGNM становить 79395313.96854717 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Mento Nigerian Naira за останню добу?

За останню добу Mento Nigerian Naira торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Mento Nigerian Naira віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Mento Nigerian Naira досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують NGNM?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Mento Nigerian Naira?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Stablecoins,Celo Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.