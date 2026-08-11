Сьогоднішня ціна Mento Kenyan Shilling

Поточна ціна Mento Kenyan Shilling (KESM) сьогодні становить $ 0,00774086, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KESM до USD становить $ 0,00774086 за KESM.

Mento Kenyan Shilling наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 164 812, з циркуляційною пропозицією у 21,29M KESM. Протягом останніх 24 годин KESM торгувався між $ 0,00773446 (мінімум) та $ 0,00774469 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00874692, тоді як історичний мінімум — $ 0,0036511.

У короткостроковій динаміці KESM змінився на -- за останню годину та на +0,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19,76.

Ринкова інформація щодо Mento Kenyan Shilling (KESM)

Ринкова капіталізація $ 164,81K$ 164,81K $ 164,81K Обсяг (за 24 год) $ 19,76$ 19,76 $ 19,76 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 164,81K$ 164,81K $ 164,81K Циркуляційне постачання 21,29M 21,29M 21,29M Загальна пропозиція 21 290 976,72519865 21 290 976,72519865 21 290 976,72519865

Поточна ринкова капіталізація Mento Kenyan Shilling — $ 164,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19,76. Циркуляційна пропозиція KESM — 21,29M, зі загальною пропозицією 21290976.72519865. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 164,81K.