Сьогоднішня ціна Mento Japanese Yen

Поточна ціна Mento Japanese Yen (JPYM) сьогодні становить $ 0.0063633, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JPYM до USD становить $ 0.0063633 за JPYM.

Mento Japanese Yen наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74,551, з циркуляційною пропозицією у 11.72M JPYM. Протягом останніх 24 годин JPYM торгувався між $ 0.00636304 (мінімум) та $ 0.00636467 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00726235, тоді як історичний мінімум — $ 0.00388634.

У короткостроковій динаміці JPYM змінився на -- за останню годину та на +1.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19.34.

Ринкова інформація щодо Mento Japanese Yen (JPYM)

Ринкова капіталізація $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Обсяг (за 24 год) $ 19.34$ 19.34 $ 19.34 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Циркуляційне постачання 11.72M 11.72M 11.72M Загальна пропозиція 11,716,623.23597071 11,716,623.23597071 11,716,623.23597071

Поточна ринкова капіталізація Mento Japanese Yen — $ 74.55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19.34. Циркуляційна пропозиція JPYM — 11.72M, зі загальною пропозицією 11716623.23597071. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74.55K.