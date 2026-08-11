Яка зараз ціна Mento Euro?

Mento Euro (EURM) торгують за ₴50.6796329211600000, що відображає зміну ціни на рівні -0.44% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Mento Euro у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Stablecoins,EUR Stablecoin,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin, EURM часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують EURM сьогодні?

За останні 24 години EURM зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Mento Euro?

Сьогодні в обігу знаходиться 1476535.139461703 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг EURM?

Наразі Mento Euro займає ринковий рейтинг №2356 з ринковою капіталізацією ₴74725179.69542561040000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Mento Euro за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.44% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Mento Euro порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Stablecoins,EUR Stablecoin,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin EURM демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.