Яка зараз ціна Mento Colombian Peso?

Живуча ціна Mento Colombian Peso (COPM) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Mento Colombian Peso позиціонується на ринку?

Наразі Mento Colombian Peso займає #8585 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴970413.07599896576000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу COPM?

Обсяг токенів у обігу COPM становить 69059009.9640823 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Mento Colombian Peso за останню добу?

За останню добу Mento Colombian Peso торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Mento Colombian Peso віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Mento Colombian Peso досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують COPM?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Mento Colombian Peso?

Поточне зміщення ціни на 0.45% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Stablecoins,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.