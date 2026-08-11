Сьогоднішня ціна Mento Canadian Dollar

Поточна ціна Mento Canadian Dollar (CADM) сьогодні становить $ 0,71259, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CADM до USD становить $ 0,71259 за CADM.

Mento Canadian Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 300, з циркуляційною пропозицією у 34,10K CADM. Протягом останніх 24 годин CADM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,45, тоді як історичний мінімум — $ 0,349878.

У короткостроковій динаміці CADM змінився на -- за останню годину та на +0,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,33.

Ринкова інформація щодо Mento Canadian Dollar (CADM)

Ринкова капіталізація $ 24,30K$ 24,30K $ 24,30K Обсяг (за 24 год) $ 2,33$ 2,33 $ 2,33 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,30K$ 24,30K $ 24,30K Циркуляційне постачання 34,10K 34,10K 34,10K Загальна пропозиція 34 100,37098639488 34 100,37098639488 34 100,37098639488

Поточна ринкова капіталізація Mento Canadian Dollar — $ 24,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,33. Циркуляційна пропозиція CADM — 34,10K, зі загальною пропозицією 34100.37098639488. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,30K.