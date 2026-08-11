Сьогоднішня ціна Mento British Pound

Поточна ціна Mento British Pound (GBPM) сьогодні становить $ 1.35, зі зміною 0.09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GBPM до USD становить $ 1.35 за GBPM.

Mento British Pound наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 396,113, з циркуляційною пропозицією у 293.78K GBPM. Протягом останніх 24 годин GBPM торгувався між $ 1.35 (мінімум) та $ 1.35 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.63, тоді як історичний мінімум — $ 0.628602.

У короткостроковій динаміці GBPM змінився на -- за останню годину та на +0.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.59K.

Ринкова інформація щодо Mento British Pound (GBPM)

Ринкова капіталізація $ 396.11K$ 396.11K $ 396.11K Обсяг (за 24 год) $ 3.59K$ 3.59K $ 3.59K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 396.11K$ 396.11K $ 396.11K Циркуляційне постачання 293.78K 293.78K 293.78K Загальна пропозиція 293,775.3677018534 293,775.3677018534 293,775.3677018534

Поточна ринкова капіталізація Mento British Pound — $ 396.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.59K. Циркуляційна пропозиція GBPM — 293.78K, зі загальною пропозицією 293775.3677018534. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 396.11K.