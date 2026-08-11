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Поточна ціна Mento Brazilian Real сьогодні становить 0,195391 USD. Ринкова капіталізація BRLM становить 210 957 USD. Відстежуйте оновлення цін BRLM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Mento Brazilian Real сьогодні становить 0,195391 USD. Ринкова капіталізація BRLM становить 210 957 USD. Відстежуйте оновлення цін BRLM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BRLM

Інформація про ціну BRLM

Що таке BRLM

Офіційний вебсайт BRLM

Токеноміка BRLM

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Ціна Mento Brazilian Real (BRLM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BRLM до USD:

$0,194415
$0,194415$0,194415
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Mento Brazilian Real (BRLM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:33:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Mento Brazilian Real

Поточна ціна Mento Brazilian Real (BRLM) сьогодні становить $ 0,195391, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRLM до USD становить $ 0,195391 за BRLM.

Mento Brazilian Real наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 210 957, з циркуляційною пропозицією у 1,08M BRLM. Протягом останніх 24 годин BRLM торгувався між $ 0,195327 (мінімум) та $ 0,202472 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,239898, тоді як історичний мінімум — $ 0,088668.

У короткостроковій динаміці BRLM змінився на -0,00% за останню годину та на -0,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,83K.

Ринкова інформація щодо Mento Brazilian Real (BRLM)

$ 210,96K
$ 210,96K$ 210,96K

$ 1,83K
$ 1,83K$ 1,83K

$ 210,96K
$ 210,96K$ 210,96K

1,08M
1,08M 1,08M

1 079 651,120710694
1 079 651,120710694 1 079 651,120710694

Поточна ринкова капіталізація Mento Brazilian Real — $ 210,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,83K. Циркуляційна пропозиція BRLM — 1,08M, зі загальною пропозицією 1079651.120710694. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 210,96K.

Історія ціни Mento Brazilian Real у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,195327
$ 0,195327$ 0,195327
Мін. за 24 год
$ 0,202472
$ 0,202472$ 0,202472
Макс. за 24 год

$ 0,195327
$ 0,195327$ 0,195327

$ 0,202472
$ 0,202472$ 0,202472

$ 0,239898
$ 0,239898$ 0,239898

$ 0,088668
$ 0,088668$ 0,088668

-0,00%

-0,22%

-0,56%

-0,56%

Історія ціни Mento Brazilian Real (BRLM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mento Brazilian Real до USD становила $ -0,000438060832412906.
За останні 30 днів зміна ціни Mento Brazilian Real до USD становила $ -0,0003184287.
За останні 60 днів зміна ціни Mento Brazilian Real до USD становила $ +0,0321169071.
За останні 90 днів зміна ціни Mento Brazilian Real до USD становила $ +0,000000069482191.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000438060832412906-0,22%
30 днів$ -0,0003184287-0,16%
60 днів$ +0,0321169071+16,44%
90 днів$ +0,000000069482191+0,00%

Прогноз ціни Mento Brazilian Real

Прогноз ціни Mento Brazilian Real (BRLM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BRLM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Mento Brazilian Real (BRLM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Mento Brazilian Real потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Mento Brazilian Real у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BRLM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Mento Brazilian Real.

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Ресурс Mento Brazilian Real (BRLM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Celo EcosystemStablecoins

Про Mento Brazilian Real

Яка зараз ціна Mento Brazilian Real?

Поточна оцінка становить ₴8.61237197186200576000, що вказує на зміну ціни у розмірі -0.22% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на BRLM?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Mento Brazilian Real?

З ринковою капіталізацією ₴9298484.34200189952000 Mento Brazilian Real займає #4658 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

BRLM зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є BRLM сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴8.60955100361782272000 та ₴8.92448566150356992000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Mento Brazilian Real?

До таких факторів належать обігове надходження (1079651.120710694 токенів), тенденції прийняття у Stablecoins,Celo Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Mento Brazilian Real

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:33:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mento Brazilian Real (BRLM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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