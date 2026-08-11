Сьогоднішня ціна Mento Brazilian Real

Поточна ціна Mento Brazilian Real (BRLM) сьогодні становить $ 0,195391, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRLM до USD становить $ 0,195391 за BRLM.

Mento Brazilian Real наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 210 957, з циркуляційною пропозицією у 1,08M BRLM. Протягом останніх 24 годин BRLM торгувався між $ 0,195327 (мінімум) та $ 0,202472 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,239898, тоді як історичний мінімум — $ 0,088668.

У короткостроковій динаміці BRLM змінився на -0,00% за останню годину та на -0,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,83K.

Ринкова інформація щодо Mento Brazilian Real (BRLM)

Ринкова капіталізація $ 210,96K$ 210,96K $ 210,96K Обсяг (за 24 год) $ 1,83K$ 1,83K $ 1,83K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 210,96K$ 210,96K $ 210,96K Циркуляційне постачання 1,08M 1,08M 1,08M Загальна пропозиція 1 079 651,120710694 1 079 651,120710694 1 079 651,120710694

Поточна ринкова капіталізація Mento Brazilian Real — $ 210,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,83K. Циркуляційна пропозиція BRLM — 1,08M, зі загальною пропозицією 1079651.120710694. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 210,96K.