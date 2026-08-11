Сьогоднішня ціна Mento Australian Dollar

Поточна ціна Mento Australian Dollar (AUDM) сьогодні становить $ 0,705548, зі зміною 0,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AUDM до USD становить $ 0,705548 за AUDM.

Mento Australian Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 359, з циркуляційною пропозицією у 34,52K AUDM. Протягом останніх 24 годин AUDM торгувався між $ 0,70535 (мінімум) та $ 0,706983 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,038, тоді як історичний мінімум — $ 0,352067.

У короткостроковій динаміці AUDM змінився на -0,00% за останню годину та на +0,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,30K.

Ринкова інформація щодо Mento Australian Dollar (AUDM)

Ринкова капіталізація $ 24,36K$ 24,36K $ 24,36K Обсяг (за 24 год) $ 3,30K$ 3,30K $ 3,30K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,36K$ 24,36K $ 24,36K Циркуляційне постачання 34,52K 34,52K 34,52K Загальна пропозиція 34 524,60954286517 34 524,60954286517 34 524,60954286517

Поточна ринкова капіталізація Mento Australian Dollar — $ 24,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,30K. Циркуляційна пропозиція AUDM — 34,52K, зі загальною пропозицією 34524.60954286517. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,36K.