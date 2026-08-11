Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Mento Australian Dollar сьогодні становить 0,705548 USD. Ринкова капіталізація AUDM становить 24 359 USD. Відстежуйте оновлення цін AUDM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Mento Australian Dollar сьогодні становить 0,705548 USD. Ринкова капіталізація AUDM становить 24 359 USD. Відстежуйте оновлення цін AUDM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AUDM

Інформація про ціну AUDM

Що таке AUDM

Офіційний вебсайт AUDM

Токеноміка AUDM

Прогноз ціни AUDM

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Mento Australian Dollar

Ціна Mento Australian Dollar (AUDM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AUDM до USD:

$0,705859
$0,705859$0,705859
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Mento Australian Dollar (AUDM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:33:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Mento Australian Dollar

Поточна ціна Mento Australian Dollar (AUDM) сьогодні становить $ 0,705548, зі зміною 0,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AUDM до USD становить $ 0,705548 за AUDM.

Mento Australian Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 359, з циркуляційною пропозицією у 34,52K AUDM. Протягом останніх 24 годин AUDM торгувався між $ 0,70535 (мінімум) та $ 0,706983 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,038, тоді як історичний мінімум — $ 0,352067.

У короткостроковій динаміці AUDM змінився на -0,00% за останню годину та на +0,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,30K.

Ринкова інформація щодо Mento Australian Dollar (AUDM)

$ 24,36K
$ 24,36K$ 24,36K

$ 3,30K
$ 3,30K$ 3,30K

$ 24,36K
$ 24,36K$ 24,36K

34,52K
34,52K 34,52K

34 524,60954286517
34 524,60954286517 34 524,60954286517

Поточна ринкова капіталізація Mento Australian Dollar — $ 24,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,30K. Циркуляційна пропозиція AUDM — 34,52K, зі загальною пропозицією 34524.60954286517. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,36K.

Історія ціни Mento Australian Dollar у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,70535
$ 0,70535$ 0,70535
Мін. за 24 год
$ 0,706983
$ 0,706983$ 0,706983
Макс. за 24 год

$ 0,70535
$ 0,70535$ 0,70535

$ 0,706983
$ 0,706983$ 0,706983

$ 1,038
$ 1,038$ 1,038

$ 0,352067
$ 0,352067$ 0,352067

-0,00%

-0,12%

+0,43%

+0,43%

Історія ціни Mento Australian Dollar (AUDM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mento Australian Dollar до USD становила $ -0,000915462444920023.
За останні 30 днів зміна ціни Mento Australian Dollar до USD становила $ +0,0104237661.
За останні 60 днів зміна ціни Mento Australian Dollar до USD становила $ +0,0012808518.
За останні 90 днів зміна ціни Mento Australian Dollar до USD становила $ +0,0000003343310502.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000915462444920023-0,12%
30 днів$ +0,0104237661+1,48%
60 днів$ +0,0012808518+0,18%
90 днів$ +0,0000003343310502+0,00%

Прогноз ціни Mento Australian Dollar

Прогноз ціни Mento Australian Dollar (AUDM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AUDM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Mento Australian Dollar (AUDM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Mento Australian Dollar потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Mento Australian Dollar у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AUDM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Mento Australian Dollar.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Mento Australian Dollar (AUDM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AUD StablecoinCelo EcosystemStablecoins

Про Mento Australian Dollar

Яка зараз ціна торгівлі Mento Australian Dollar?

Mento Australian Dollar (AUDM) наразі коштує ₴31.09888285541961728000 UAH, що відображає зміну ціни на рівні -0.12% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни Mento Australian Dollar сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Stablecoins,Celo Ecosystem,AUD Stablecoin. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі AUDM?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає Mento Australian Dollar у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #8366 місце за ринковою капіталізацією ₴1073686.96031335424000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо AUDM?

З обігом 34524.60954286517 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою Mento Australian Dollar?

Діапазон цін від ₴31.0901554849141760000 до ₴31.16213425276965888000 за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як Mento Australian Dollar поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Stablecoins,Celo Ecosystem,AUD Stablecoin, AUDM продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про Mento Australian Dollar

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:33:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mento Australian Dollar (AUDM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Mento Australian Dollar

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3412
$0,3412$0,3412

+241,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,43633
$0,43633$0,43633

+14,26%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01871
$0,01871$0,01871

+49,32%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16970
$0,16970$0,16970

-15,94%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,62614
$0,62614$0,62614

+41,89%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7152
$2,7152$2,7152

+50,75%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4100
$1,4100$1,4100

+22,55%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00694
$0,00694$0,00694

+15,85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,43633
$0,43633$0,43633

+14,26%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?