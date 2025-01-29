Сьогоднішня ціна Mentat (SPICE)

Поточна ціна Mentat (SPICE) сьогодні становить 0.02250452 USD з ринковою капіталізацією $ 24.93M USD. Ціна SPICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mentat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.89M USD

- зміна ціни Mentat протягом дня — -19.24%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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