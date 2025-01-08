Сьогоднішня ціна Meng Chong (MENG)

Поточна ціна Meng Chong (MENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.59K USD. Ціна MENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meng Chong:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD

- зміна ціни Meng Chong протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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