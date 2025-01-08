Ціна Meng Chong (MENG)
Поточна ціна Meng Chong (MENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.59K USD. Ціна MENG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meng Chong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD
- зміна ціни Meng Chong протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meng Chong до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meng Chong до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meng Chong до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meng Chong до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.55%
|30 днів
|$ 0
|-59.23%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meng Chong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.21%
+0.55%
-11.67%
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Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond! With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community. Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh. Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time! When $MENG hops, we all hop.
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