Ціна Mendi Finance (MENDI)
Поточна ціна Mendi Finance (MENDI) сьогодні становить 0.075622 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна MENDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mendi Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.29K USD
- зміна ціни Mendi Finance протягом дня — -1.73%
- циркуляційна пропозиція – 26.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mendi Finance до USD становила $ -0.00133796864468058.
За останні 30 днів зміна ціни Mendi Finance до USD становила $ +0.0280895877.
За останні 60 днів зміна ціни Mendi Finance до USD становила $ +0.0324267740.
За останні 90 днів зміна ціни Mendi Finance до USD становила $ +0.02337249281942955.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00133796864468058
|-1.73%
|30 днів
|$ +0.0280895877
|+37.14%
|60 днів
|$ +0.0324267740
|+42.88%
|90 днів
|$ +0.02337249281942955
|+44.73%
Останній аналіз цін Mendi Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-1.73%
-5.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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