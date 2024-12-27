Сьогоднішня ціна Mendi Finance (MENDI)

Поточна ціна Mendi Finance (MENDI) сьогодні становить 0.075622 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна MENDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mendi Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.29K USD

- зміна ціни Mendi Finance протягом дня — -1.73%

- циркуляційна пропозиція – 26.92M USD

Отримуйте оновлення цін MENDI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MENDI.