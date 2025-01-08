Сьогоднішня ціна MEN (MEN)

Поточна ціна MEN (MEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.21K USD. Ціна MEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 303.42 USD

- зміна ціни MEN протягом дня — -9.24%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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