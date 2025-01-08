Ціна MEN (MEN)
Поточна ціна MEN (MEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.21K USD. Ціна MEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 303.42 USD
- зміна ціни MEN протягом дня — -9.24%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.24%
|30 днів
|$ 0
|-66.65%
|60 днів
|$ 0
|-99.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-9.24%
+11.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin! Want to be a hero and save Degen life? In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes. Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase. Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards. Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments. Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses!
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