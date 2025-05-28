Сьогоднішня ціна MeMusic (MMT)

Поточна ціна MeMusic (MMT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56,47K USD. Ціна MMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MeMusic:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MeMusic протягом дня — -0,76%

- циркуляційна пропозиція – 352,51M USD

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