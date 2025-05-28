Ціна MeMusic (MMT)
Поточна ціна MeMusic (MMT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56,47K USD. Ціна MMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MeMusic:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MeMusic протягом дня — -0,76%
- циркуляційна пропозиція – 352,51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MeMusic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MeMusic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MeMusic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MeMusic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,76%
|30 днів
|$ 0
|+4,69%
|60 днів
|$ 0
|-41,10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MeMusic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,02%
-0,76%
-7,23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MeMusic is working to establish AudioFi by enabling ListenToEarn and StreamToEarn
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