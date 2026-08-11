Сьогоднішня ціна MEMIPEDE

Поточна ціна MEMIPEDE (MEMIPEDE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEMIPEDE до USD становить $ 0 за MEMIPEDE.

MEMIPEDE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 154,074, з циркуляційною пропозицією у 999.97M MEMIPEDE. Протягом останніх 24 годин MEMIPEDE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEMIPEDE змінився на +0.09% за останню годину та на -25.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 32.82K.

Ринкова інформація щодо MEMIPEDE (MEMIPEDE)

Ринкова капіталізація $ 154.07K$ 154.07K $ 154.07K Обсяг (за 24 год) $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 154.07K$ 154.07K $ 154.07K Циркуляційне постачання 999.97M 999.97M 999.97M Загальна пропозиція 999,968,079.733891 999,968,079.733891 999,968,079.733891

Поточна ринкова капіталізація MEMIPEDE — $ 154.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 32.82K. Циркуляційна пропозиція MEMIPEDE — 999.97M, зі загальною пропозицією 999968079.733891. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 154.07K.