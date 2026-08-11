Ціна MEMIPEDE (MEMIPEDE)
Поточна ціна MEMIPEDE (MEMIPEDE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEMIPEDE до USD становить $ 0 за MEMIPEDE.
MEMIPEDE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 154,074, з циркуляційною пропозицією у 999.97M MEMIPEDE. Протягом останніх 24 годин MEMIPEDE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці MEMIPEDE змінився на +0.09% за останню годину та на -25.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 32.82K.
Поточна ринкова капіталізація MEMIPEDE — $ 154.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 32.82K. Циркуляційна пропозиція MEMIPEDE — 999.97M, зі загальною пропозицією 999968079.733891. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 154.07K.
+0.09%
+2.78%
-25.21%
-25.21%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEMIPEDE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEMIPEDE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEMIPEDE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEMIPEDE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
У 2040 році ціна MEMIPEDE потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз актуальна вартість MEMIPEDE?
Сьогодні MEMIPEDE торгується за ціною ₴, змінивши свою ціну на 2.77% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.
Наскільки волатильним є MEMIPEDE саме зараз?
Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.
Які ліквідні умови має MEMIPEDE сьогодні?
MEMIPEDE має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.
На яких цінових рівнях торгував MEMIPEDE протягом сьогоднішнього дня?
За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.
Який обсяг торгівлі MEMIPEDE сьогодні?
Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.
Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику MEMIPEDE?
Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, побудований на --, профіль ризику MEMIPEDE може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
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