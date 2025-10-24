Інформація щодо ціни MEMEXSOL (MEMEXSOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) +2,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,19%

Актуальна ціна MEMEXSOL (MEMEXSOL) становить --. За останні 24 години MEMEXSOL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEMEXSOL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEMEXSOL змінився на -0,15% за останню годину, +2,63% за 24 години та на +0,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MEMEXSOL (MEMEXSOL)

Ринкова капіталізація $ 42,09K$ 42,09K $ 42,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,09K$ 42,09K $ 42,09K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 999,46 999 999 999,46 999 999 999,46

Поточна ринкова капіталізація MEMEXSOL — $ 42,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMEXSOL — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999999.46. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,09K.