Ціна MEMEVENGERS (MMVG)
Поточна ціна MEMEVENGERS (MMVG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMVG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEMEVENGERS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.82 USD
- зміна ціни MEMEVENGERS протягом дня — +47.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEMEVENGERS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEMEVENGERS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEMEVENGERS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEMEVENGERS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+47.94%
|30 днів
|$ 0
|-28.47%
|60 днів
|$ 0
|-87.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEMEVENGERS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
+47.94%
-68.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEMEVENGERS (MMVG) is a group Meme token composed of various memes, and aims to implement the Web3 Memeverse in which Meme's fandom distributes profits fairly through activities. Memeverse's Avengers are the motif, and an ecosystem for Meme fandoms is built through a staking service that extends not only to MMVG token holders but also to other MEME token holders such as DOGE and PEPE belonging to MEMEVENGERS. Through this, you can discover Meme Tokens that can potentially become heroes, participate in operations in an ecosystem that combines Metaverse and Governance (DAO) through NFTs, and earn rewards for them.
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