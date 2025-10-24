Інформація щодо ціни Memetern (MXT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01927961 $ 0,01927961 $ 0,01927961 Мін. за 24 год $ 0,02036254 $ 0,02036254 $ 0,02036254 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01927961$ 0,01927961 $ 0,01927961 Макс. за 24 год $ 0,02036254$ 0,02036254 $ 0,02036254 Рекордний максимум $ 0,02951287$ 0,02951287 $ 0,02951287 Найнижча ціна $ 0,00430847$ 0,00430847 $ 0,00430847 Зміна ціни (за 1 год) -0,59% Зміна ціни (1 дн.) +3,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,53% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,53%

Актуальна ціна Memetern (MXT) становить $0,02006. За останні 24 години MXT торгувався між мінімумом у $ 0,01927961 і максимумом у $ 0,02036254, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MXT становить $ 0,02951287, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00430847.

Що стосується короткострокових результатів, то MXT змінився на -0,59% за останню годину, +3,61% за 24 години та на +13,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Memetern (MXT)

Ринкова капіталізація $ 20,06M$ 20,06M $ 20,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,06M$ 20,06M $ 20,06M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Memetern — $ 20,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MXT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,06M.