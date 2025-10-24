Інформація щодо ціни Memesis World (MEMS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,01219792 Найнижча ціна $ 0,00798364 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Memesis World (MEMS) становить $0,01133386. За останні 24 години MEMS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEMS становить $ 0,01219792, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00798364.

Що стосується короткострокових результатів, то MEMS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Memesis World (MEMS)

Ринкова капіталізація $ 5,89M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,33M Циркуляційне постачання 520,00M Загальна пропозиція 999 999 997,965014

Поточна ринкова капіталізація Memesis World — $ 5,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMS — 520,00M, зі загальною пропозицією 999999997.965014. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,33M.