Інформація щодо ціни Memesis World (MEMS) (USD)

Актуальна ціна Memesis World (MEMS) становить $0,01133386. За останні 24 години MEMS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEMS становить $ 0,01219792, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00798364.

Що стосується короткострокових результатів, то MEMS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Memesis World (MEMS)

$ 5,89M
$ 5,89M$ 5,89M

--
----

$ 11,33M
$ 11,33M$ 11,33M

520,00M
520,00M 520,00M

999 999 997,965014
999 999 997,965014 999 999 997,965014

Поточна ринкова капіталізація Memesis World — $ 5,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMS — 520,00M, зі загальною пропозицією 999999997.965014. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,33M.

Історія ціни Memesis World (MEMS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memesis World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Memesis World до USD становила $ +0,0016691908.
За останні 60 днів зміна ціни Memesis World до USD становила $ +0,0009143217.
За останні 90 днів зміна ціни Memesis World до USD становила $ +0,000303510944141482.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,0016691908+14,73%
60 днів$ +0,0009143217+8,07%
90 днів$ +0,000303510944141482+2,75%

Що таке Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

Ресурс Memesis World (MEMS)

Прогноз ціни Memesis World (USD)

Скільки коштуватиме Memesis World (MEMS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Memesis World (MEMS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Memesis World.

Перегляньте прогноз ціни Memesis World вже зараз!

MEMS до місцевих валют

Токеноміка Memesis World (MEMS)

Розуміння токеноміки Memesis World (MEMS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MEMS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Memesis World (MEMS)

Скільки сьогодні коштує Memesis World (MEMS)?
Актуальна ціна MEMS у USD становить 0,01133386 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MEMS до USD?
Поточна ціна MEMS до USD — $ 0,01133386. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Memesis World?
Ринкова капіталізація MEMS — $ 5,89M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MEMS?
Циркуляційна пропозиція MEMS — 520,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MEMS?
MEMS досяг історичної максимальної ціни у 0,01219792 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MEMS?
Історична мінімальна ціна MEMS становила 0,00798364 USD.
Який обсяг торгівлі MEMS?
Актуальний обсяг торгівлі MEMS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MEMS цього року?
MEMS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MEMS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:40:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Memesis World (MEMS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

