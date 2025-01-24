Ціна Memes vs Undead (MVU)
Поточна ціна Memes vs Undead (MVU) сьогодні становить 0.00406654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Memes vs Undead:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.97 USD
- зміна ціни Memes vs Undead протягом дня — -0.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memes vs Undead до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Memes vs Undead до USD становила $ -0.0010757767.
За останні 60 днів зміна ціни Memes vs Undead до USD становила $ -0.0018695079.
За останні 90 днів зміна ціни Memes vs Undead до USD становила $ -0.004267979535015319.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.77%
|30 днів
|$ -0.0010757767
|-26.45%
|60 днів
|$ -0.0018695079
|-45.97%
|90 днів
|$ -0.004267979535015319
|-51.20%
Останній аналіз цін Memes vs Undead: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-0.77%
-7.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MVU is the main token of Memes vs Undead, allows user exchange MVU to ME to play or access to special stakings.
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