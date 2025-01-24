Сьогоднішня ціна Memes vs Undead (MVU)

Поточна ціна Memes vs Undead (MVU) сьогодні становить 0.00406654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Memes vs Undead:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.97 USD

- зміна ціни Memes vs Undead протягом дня — -0.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MVU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MVU.