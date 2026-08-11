Сьогоднішня ціна Memes AI

Поточна ціна Memes AI (MEMESAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEMESAI до USD становить $ 0 за MEMESAI.

Memes AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 92,634, з циркуляційною пропозицією у 999.86M MEMESAI. Протягом останніх 24 годин MEMESAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEMESAI змінився на +0.44% за останню годину та на -12.57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Memes AI (MEMESAI)

Ринкова капіталізація $ 92.63K$ 92.63K $ 92.63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92.63K$ 92.63K $ 92.63K Циркуляційне постачання 999.86M 999.86M 999.86M Загальна пропозиція 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

Поточна ринкова капіталізація Memes AI — $ 92.63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMESAI — 999.86M, зі загальною пропозицією 999858660.2264516. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92.63K.