Ціна memerwa (MERWA)
Поточна ціна memerwa (MERWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MERWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності memerwa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.43 USD
- зміна ціни memerwa протягом дня — -7.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни memerwa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни memerwa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни memerwa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни memerwa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.62%
|30 днів
|$ 0
|+13.42%
|60 днів
|$ 0
|-47.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін memerwa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-7.62%
+11.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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