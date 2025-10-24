Інформація щодо ціни Memerot (MEMEROT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00109721$ 0,00109721 $ 0,00109721 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +20,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,91%

Актуальна ціна Memerot (MEMEROT) становить --. За останні 24 години MEMEROT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEMEROT становить $ 0,00109721, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEMEROT змінився на -- за останню годину, +20,56% за 24 години та на -5,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Memerot (MEMEROT)

Ринкова капіталізація $ 117,22K$ 117,22K $ 117,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 162,21K$ 162,21K $ 162,21K Циркуляційне постачання 722,60M 722,60M 722,60M Загальна пропозиція 999 985 679,017029 999 985 679,017029 999 985 679,017029

Поточна ринкова капіталізація Memerot — $ 117,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMEROT — 722,60M, зі загальною пропозицією 999985679.017029. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 162,21K.