Ціна MemePad (MEPAD)
Поточна ціна MemePad (MEPAD) сьогодні становить 0.00134094 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MemePad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 627.59 USD
- зміна ціни MemePad протягом дня — -2.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MemePad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MemePad до USD становила $ -0.0003381052.
За останні 60 днів зміна ціни MemePad до USD становила $ -0.0001126589.
За останні 90 днів зміна ціни MemePad до USD становила $ -0.0001395868988626657.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.16%
|30 днів
|$ -0.0003381052
|-25.21%
|60 днів
|$ -0.0001126589
|-8.40%
|90 днів
|$ -0.0001395868988626657
|-9.42%
Останній аналіз цін MemePad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-2.16%
+1.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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