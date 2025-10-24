Інформація щодо ціни Memeora (MEMEORA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -36,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,76%

Актуальна ціна Memeora (MEMEORA) становить --. За останні 24 години MEMEORA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEMEORA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEMEORA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -36,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Memeora (MEMEORA)

Ринкова капіталізація $ 4,47K$ 4,47K $ 4,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,47K$ 4,47K $ 4,47K Циркуляційне постачання 999,87M 999,87M 999,87M Загальна пропозиція 999 865 769,402927 999 865 769,402927 999 865 769,402927

Поточна ринкова капіталізація Memeora — $ 4,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMEORA — 999,87M, зі загальною пропозицією 999865769.402927. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,47K.