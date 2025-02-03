Сьогоднішня ціна Memelinked (MK)

Поточна ціна Memelinked (MK) сьогодні становить 0.00255588 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна MK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Memelinked:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.75K USD

- зміна ціни Memelinked протягом дня — -14.10%

- циркуляційна пропозиція – 544.00M USD

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