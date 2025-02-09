Сьогоднішня ціна Memeinator (MMTR)

Поточна ціна Memeinator (MMTR) сьогодні становить 0.00014391 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Memeinator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.78 USD

- зміна ціни Memeinator протягом дня — +1.65%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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