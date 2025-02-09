Ціна Memeinator (MMTR)
Поточна ціна Memeinator (MMTR) сьогодні становить 0.00014391 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Memeinator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.78 USD
- зміна ціни Memeinator протягом дня — +1.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memeinator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Memeinator до USD становила $ -0.0000986847.
За останні 60 днів зміна ціни Memeinator до USD становила $ -0.0001071329.
За останні 90 днів зміна ціни Memeinator до USD становила $ -0.000826415094743007.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.65%
|30 днів
|$ -0.0000986847
|-68.57%
|60 днів
|$ -0.0001071329
|-74.44%
|90 днів
|$ -0.000826415094743007
|-85.16%
Останній аналіз цін Memeinator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+1.65%
-22.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memeinator (MMTR) is an innovative meme coin project designed to elevate the quality and engagement of the meme coin ecosystem. Inspired by the Terminator franchise, Memeinator aims to eliminate low-quality meme coins and set new standards for the industry. The project integrates gaming, NFTs, staking, and community participation to create a multifaceted platform for crypto enthusiasts. Key features of Memeinator include: Meme Warfare Game: A mobile game where players combat and eliminate inferior meme coins, promoting engagement and fun. NFT Collection: A series of unique NFTs inspired by the Terminator franchise, offering exclusive rewards and benefits. AI-Powered Memescanner: A tool utilizing artificial intelligence to identify and remove weak meme coins, ensuring a cleaner and more sustainable meme coin market. Staking: $MMTR token holders can stake their tokens to earn attractive rewards, incentivizing long-term participation and stability within the community. The $MMTR token is used for participating in the game, purchasing NFTs, staking to earn rewards, and engaging in governance. Memeinator is committed to building a robust and dynamic community, leveraging advanced technology and strategic partnerships to drive innovation in the meme coin space.
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