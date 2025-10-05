Актуальна ціна MemeGames AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MGAMES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MGAMES на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MemeGames AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MGAMES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MGAMES на MEXC вже зараз.

Ціна MemeGames AI (MGAMES)

Актуальна ціна 1 MGAMES до USD:

$0,00063658
$0,00063658$0,00063658
-7,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни MemeGames AI (MGAMES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:43:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MemeGames AI (MGAMES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00726063
$ 0,00726063$ 0,00726063

$ 0
$ 0$ 0

+0,24%

-7,59%

-0,21%

-0,21%

Актуальна ціна MemeGames AI (MGAMES) становить --. За останні 24 години MGAMES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MGAMES становить $ 0,00726063, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MGAMES змінився на +0,24% за останню годину, -7,59% за 24 години та на -0,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MemeGames AI (MGAMES)

$ 636,76K
$ 636,76K$ 636,76K

--
----

$ 636,76K
$ 636,76K$ 636,76K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MemeGames AI — $ 636,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MGAMES — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 636,76K.

Історія ціни MemeGames AI (MGAMES) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MemeGames AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MemeGames AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MemeGames AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MemeGames AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-7,59%
30 днів$ 0-29,23%
60 днів$ 0-76,74%
90 днів$ 0--

Що таке MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни MemeGames AI (USD)

Скільки коштуватиме MemeGames AI (MGAMES) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MemeGames AI (MGAMES) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MemeGames AI.

Перегляньте прогноз ціни MemeGames AI вже зараз!

MGAMES до місцевих валют

Токеноміка MemeGames AI (MGAMES)

Розуміння токеноміки MemeGames AI (MGAMES) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MGAMES зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MemeGames AI (MGAMES)

Скільки сьогодні коштує MemeGames AI (MGAMES)?
Актуальна ціна MGAMES у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MGAMES до USD?
Поточна ціна MGAMES до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MemeGames AI?
Ринкова капіталізація MGAMES — $ 636,76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MGAMES?
Циркуляційна пропозиція MGAMES — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MGAMES?
MGAMES досяг історичної максимальної ціни у 0,00726063 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MGAMES?
Історична мінімальна ціна MGAMES становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MGAMES?
Актуальний обсяг торгівлі MGAMES за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MGAMES цього року?
MGAMES може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MGAMES для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:43:11 (UTC+8)

