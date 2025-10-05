Інформація щодо ціни MemeGames AI (MGAMES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00726063$ 0,00726063 $ 0,00726063 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,24% Зміна ціни (1 дн.) -7,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,21%

Актуальна ціна MemeGames AI (MGAMES) становить --. За останні 24 години MGAMES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MGAMES становить $ 0,00726063, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MGAMES змінився на +0,24% за останню годину, -7,59% за 24 години та на -0,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MemeGames AI (MGAMES)

Ринкова капіталізація $ 636,76K$ 636,76K $ 636,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 636,76K$ 636,76K $ 636,76K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MemeGames AI — $ 636,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MGAMES — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 636,76K.