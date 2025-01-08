Ціна Memeflate (MFLATE)
Поточна ціна Memeflate (MFLATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFLATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Memeflate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD
- зміна ціни Memeflate протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memeflate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Memeflate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Memeflate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Memeflate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ 0
|-47.00%
|60 днів
|$ 0
|-71.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Memeflate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.00%
-76.10%
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