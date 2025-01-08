Ціна Memefi Toybox 404 (TOYBOX)
Поточна ціна Memefi Toybox 404 (TOYBOX) сьогодні становить 17.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOYBOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Memefi Toybox 404:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.24 USD
- зміна ціни Memefi Toybox 404 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memefi Toybox 404 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Memefi Toybox 404 до USD становила $ -6.1486437000.
За останні 60 днів зміна ціни Memefi Toybox 404 до USD становила $ -11.1763446300.
За останні 90 днів зміна ціни Memefi Toybox 404 до USD становила $ -20.29793231575517.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -6.1486437000
|-34.73%
|60 днів
|$ -11.1763446300
|-63.14%
|90 днів
|$ -20.29793231575517
|-53.41%
Останній аналіз цін Memefi Toybox 404: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MemeFi Club is a meme-styled gaming app, introducing tokenized divisible character ownership. $TOYBOX is the initial step in realizing the team's ambition to create deep liquidity GameFi assets, as well as the first ERC-404 to be integrated into gaming.
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