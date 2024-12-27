Сьогоднішня ціна Memeerkat (MKAT)

Поточна ціна Memeerkat (MKAT) сьогодні становить 0.00415642 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18M USD. Ціна MKAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Memeerkat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.62K USD

- зміна ціни Memeerkat протягом дня — +0.80%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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