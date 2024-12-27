Ціна MemeDAO (MEMD)
Поточна ціна MemeDAO (MEMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131.00K USD. Ціна MEMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MemeDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.85 USD
- зміна ціни MemeDAO протягом дня — +14.13%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MemeDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MemeDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MemeDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MemeDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.13%
|30 днів
|$ 0
|+8.73%
|60 днів
|$ 0
|+32.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MemeDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+14.13%
-12.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token.
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