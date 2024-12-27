Сьогоднішня ціна MemeDAO (MEMD)

Поточна ціна MemeDAO (MEMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131.00K USD. Ціна MEMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MemeDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.85 USD

- зміна ціни MemeDAO протягом дня — +14.13%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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