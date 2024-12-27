Ціна MemeCoinGirl (MIKO)
Поточна ціна MemeCoinGirl (MIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123.17K USD. Ціна MIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MemeCoinGirl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.50K USD
- зміна ціни MemeCoinGirl протягом дня — +15.60%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MemeCoinGirl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MemeCoinGirl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MemeCoinGirl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MemeCoinGirl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+15.60%
|30 днів
|$ 0
|-69.06%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MemeCoinGirl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+15.60%
+13.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MemeCoinGirl ($MIKO) is a meme coin project that aims to be fully decentralized. Created by an individual, not a foundation, all tokens were added to the liquidity pool upon creation, and then burned, with ownership renounced. This ensures that the project operates in a truly decentralized manner, without any central authority or control. MemeCoinGirl's purpose is to foster a community-driven culture around meme coins, promoting a decentralized environment where all participants grow together. The total supply of $MIKO tokens is 100 billion, with no reserved tokens for foundations or team members, emphasizing a community-first approach.
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