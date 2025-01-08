Ціна Memecoindao ($MEMES)
Поточна ціна Memecoindao ($MEMES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 57.42K USD. Ціна $MEMES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Memecoindao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24K USD
- зміна ціни Memecoindao протягом дня — -8.26%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memecoindao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Memecoindao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Memecoindao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Memecoindao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.26%
|30 днів
|$ 0
|-31.04%
|60 днів
|$ 0
|-17.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Memecoindao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-8.26%
+6.47%
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